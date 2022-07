Tragedia di Nole, muore al Cto la donna di 72 anni ferita dal figlio

Non ce l'ha fatta Irma Fontanella, la donna di 72 anni che era stata ferita da un colpo di pistola dal figlio, Salvatore Alessio, di 44 anni, che poi si era tolto la vita, lo scorso 25 maggio, a Nole, nel torinese. E' deceduta nel tardo pomeriggio di ieri nel reparto di rianimazione del Cto. A fine maggio aveva subito un delicato intervento chirurgico. L'equipe medica delle Molinette, composta da neurochirurghi, chirurghi maxillo facciali e oculisti, aveva effettuato un intervento di pulizia e ricostruzione, intervenendo sul grave trauma cranico e facciale provocato dal proiettile. Terminata l'operazione, la 72enne era stata riportata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

L'aggressione era avvenuta in via Grazioli a Nole, nell'abitazione nella quale la donna viveva col figlio, un poliziotto di 44 anni. Lui le aveva sparato e poi si era suicidato con la stessa arma. L'uomo era morto sul colpo mentre lei era rimasta in casa, senza soccorso, fino al mattino dopo, quando una sua amica, andata a cercarla a casa, ha dato l'allarme.