Nato a Biella la vittima dello scontro tra barche all'Argentario

Era nato a Biella ma viveva da tempo a Roma Andrea Giorgio Coen, la vittima 59enne deceduta ieri pomeriggio nel tratto di mare fra l'Isola d'Elba e il promontorio dell'Argentario nella collisione tra una barca a vela e un motoscafo. La donna dispersa in mare, proseguono le ricerche, è invece Anna Claudia Cartoni, romana, insegnante di educazione fisica. Al momento dello schianto entrambi si trovavano a bordo della barca a vela insieme al marito di lei, Fernando Manzo, 61 anni, ferito in maniera grave ma non in pericolo di vita.