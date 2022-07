Caldo e ritmi di lavoro, nuovo sciopero alle carrozzerie Mirafiori

Carrozzerie Mirafiori ancora in sciopero per protestare contro i ritmi di lavoro troppo intensi che, con il caldo di queste settimane procura moltissimi disagi ai lavoratori-

Gianni Mannori responsabile FIOM di Mirafiori denuncia : «stiamo ancora aspettando che la dirigenza chiami i rappresentanti dei lavoratori per trovare delle soluzioni e alleviare il disagio in officina. In questi giorni di caldo torrido, all’interno della fabbrica si raggiungono temperature altissime e il lavoro in catena di montaggio ha dei ritmi troppo elevati. Le persone non ce la fanno.

Edi Lazzi segretario generale della FIOM CGIL di Torino dice «L’atteggiamento di chiusura al dialogo di Stellantis è inqualificabile. Un gruppo mondiale che fa profitti altissimi soprattutto grazie a chi lavora nelle officine e negli uffici, si rifiuta di trovare delle soluzioni per far stare meglio i lavoratori, soprattutto in queste giornate di caldo infernale. Stanno svuotando la fabbrica mandando via persone e appena c’è un po’ di produzione da fare pretendono che chi è rimasto faccia il lavoro doppio.