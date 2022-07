Omicidio al Caf di Torino, confermata condanna a 30 anni: ci fu premeditazione

La Corte d'Appello ha confermato la condanna a trent'anni di carcere per Marco Sapino, imputato per l'omicidio di Adriano Lamberti, il carrozziere ucciso il 23 marzo 2019 negli scantinati del Caf di via Martorelli a Torino, gestito dallo stesso Sapino. Per la Corte d'Appello, dunque, si trattò di omicidio premeditato.

Era stata la Cassazione, lo scorso marzo, a ordinare di ripetere il processo di secondo grado, annullando la sentenza precedente non trovando convincenti le spiegazioni sulla sussistenza della premeditazione. Sapino ha sempre detto di non avere pianificato l'omicidio: secondo la sua tesi, era stato il carrozziere a presentarsi con una pistola dalla quale, nel corso di una violenta lite, partirono accidentalmente dei colpi. Sapino, nella concitazione - sostiene lui - colpì ripetutamente la vittima alla testa con il calcio dell'arma.

Il procuratore generale Carlo Maria Pellicano, alla luce di una serie di elementi emersi nel corso delle indagini, ha insistito invece sulla tesi della premeditazione, e la Corte di Appello gli ha dato ragione. Quanto al movente, sarebbe da ricercare in una questione di debiti non pagati.