"Oro Monferrato", tra storia, cultura e sapori

Il nord Astigiano come destinazione ideale di un turismo lento, alla ricerca di paesaggi e cultura, eccellenze gastronomiche e luoghi di storia. Con il mese di luglio entra nel vivo 'OroMonferrato', il progetto promosso dalla Regione Piemonte e realizzato in collaborazione con VisitPiemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e Fondazione Piemonte dal vivo. Sono coinvolti 47 Comuni, dalla zona di Moncalvo alla Valle Versa, luoghi ricchi di importanti tracce storiche e culturali del Paleontologico e del Romano e prodotti di eccellenza gastronomica di nicchia tra cui i tartufi, bianchi e neri.

"E' la prima pietra, poniamo le basi per una nuova destinazione turistica nella quale forse in passato i territori coinvolti non hanno creduto. I frutti si vedranno tra tanti anni, ma l'obiettivo è quello di portare in questi territori tanti turisti", ha detto Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte, oggi alla presentazione di 'OroMonferrato'. "I 47 Comuni sono impegnati in un sforzo che verrà ripagato negli anni, questo è l'esatto modo di valorizzare un territorio, visto che si sta affermando un modo diverso di fare turismo, più lento e legato all'autenticità", ha aggiunto Beppe Carlevaris, presidente di VisitPiemonte. Con 'OroMonferrato' "nasce un nuovo itinerario per viaggiatori consapevoli, alla ricerca della natura, dei silenzi, della contemplazione di un paesaggio ricco di storia, tradizioni, fede e gusto: questo angolo di Monferrato svela i suoi tesori", ha osservato MIcaela Soldano, componente del cda dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Per il lancio di 'OroMonferrato' sono stati organizzati tre eventi destinati al grande pubblico nel mese di luglio: il 16 a Castagnole Monferrato, il 23 a Frinco, il 30 a Cocconato, dove lo chef pluristelllato Massimo Bottura lancerà l'appello per la cultura del cibo italiano.