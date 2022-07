Pedofilia su baby calciatori, ex allenatore condannato in appello

Tra 2017 e 2019 un ex allenatore di calcio del Centallo, sottoposto ai domiciliari, è stato accusato di violenza sessuale, alcune tentate ed altre consumate, nei confronti di circa 20 calciatori minorenni.

A dare il via all'inchiesta la segnalazione di un familiare dei ragazzi che aveva trovato su un cellulare usato dai giovani messaggi dal contenuto inappropriato. Le indagini sono iniziate nel 2019 mentre altre famiglie nel frattempo avevano denunciato. Per l'allenatore, dapprima tradotto in carcere, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Lo scorso novembre l'uomo, giudicato in abbreviato, venne condannato a quattro anni e sei mesi di carcere per gli episodi di violenza e tentata violenza sessuale a danni di minori, all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, all'interdizione perpetua in istituzioni private e pubbliche frequentate da minori, oltre al risarcimento dei danni in favore di tutte le parte civili.

Il Gip l'aveva assolto con formula piena dalle accuse di produzione e detenzione di materiale pedopornografico.

Nei giorni scorsi la celebrazione dell’udienza in camera di consiglio alla Corte d’Appello a Torino. L'uomo, giudicato in abbreviato, è stato assolto con formula piena da otto casi di violenza sessuale ai danni di giovani calciatori. La pena è stata ridotta a tre anni, 5 mesi e 20 giorni di carcere.