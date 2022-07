Pesca di frodo nelle acque del Ticino, i carabinieri sgominano una banda

Pescavano illegalmente il pesce nelle acque del Ticino, in provincia di Novara, per poi rivenderlo in Romania. Un giro d'affari che si stima potesse superare i 200 mila euro all'anno.

I Carabinieri forestali di Torino hanno sgominato una banda di otto persone, sei romene e due italiane, ora tutte indagate per bracconaggio ittico, immissione in commercio di alimenti non genuini, falso documentale e uccisione di animali.

La pesca illegale avveniva di notte in aree difficili da raggiungere, anche protette. I bracconieri riuscivano a prelevare una tonnellata di pesce alla settimana, tra carpe e siluri, utilizzando elettrostorditori, reti e arpioni.

L'operazione è arrivata al termine un anno di inchiesta tra pedinamenti e appostamenti.

La base operativa era una cascina nei pressi di Borgo Ticino, dove si lavorava e si stoccava il pesce. I carabinieri hanno sequestrato gommoni, reti, batterie per gli storditori, arpioni e documenti con il quantitativo di merce venduta e trasportata. Uno dei componenti della banda era già agli arresti domiciliari per un altro reato ed era l'unico in possesso di una licenza di pesca.