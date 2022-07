Il Pronto Soccorso dell'ospedale di Carmagnola riaprirà il 29 agosto

Il pronto soccorso di Carmagnola, in provincia di Torino, riaprirà come previsto, il 29 agosto, e sarà accessibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

La sua chiusura dall'8 luglio al 28 agosto, già programmata da tempo ha spiegato l'assessore alla sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi in risposta ad un'interrogazione sull'attività futura del presidio "è ritenuta necessaria per completare adeguamento e modifiche degli impianti elettrici nel rispetto delle tempistiche concordate e per garantire la sicurezza dei pazienti".

Icardi ha precisato che l'attività da effettuare a seguito della separazione dei percorsi “Covid” e “non Covid”, come da norme ministeriali "prevede la messa fuori servizio a blocchi dell'impianto elettrico per l'esecuzione degli interventi inseriti nel progetto e i collaudi finali sugli impianti. A lavori conclusi, è prevista la tinteggiatura degli spazi destinati al percorso Covid".