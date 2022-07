Prosegue la rassegna Monferrato On Stage

Prosegue fino al 3 settembre la 7ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, rassegna itinerante che unisce musica ed enogastronomia, con l’intento di valorizzare il territorio del Monferrato (Piemonte).

Piazza Don Giovanni Soria di CANTARANA (AT) ospiterà sabato 23 luglio l’ottavo appuntamento della nuova edizione del Monferrato On Stage. Il dj set di Andrea Calandra farà da sottofondo musicale alla degustazione della biopoke cantaranese accompagnata al Grignolino d’Asti e dai cocktail realizzati da Radici Street Bar di Asti, in collaborazione con Cocchi Vermouth e Bosso Distillatori dal 1888. Andrea Calandra lascerà poi la console al dj e produttore GIANMARIA COCCOLUTO.

Domenica 24 luglio, invece, il festival arriverà in Via Nuova a BASALUZZO (AL) dove si terrà il concerto di EILEEN ROSE & THE LEGENDARY RICH GILBERT, eclettica artista originaria di Boston.

Carne alla zingara con bagna freida e tartufo, insalata di Bollito e insalata di cicorino con uovo e cipolla cotta al forno agrigelato saranno le tre portate della speciale cena classica tra tradizione e innovazione ideata dallo chef Federico Francesco Ferrero.

La proposta dei vini è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, mentre, per il terzo anno, il direttore gastronomico del Monferrato On Stage è lo chef Federico Francesco Ferrero in collaborazione con BMA Ecomuseo. Tutti i piatti proposti nel corso della rassegna verranno realizzati insieme alle Pro loco locali.

Fino al 3 settembre Il Monferrato On Stage si sposterà per altri 9 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 30 luglio a PIEA (AT), il 5 agosto a TIGLIOLE (AT), il 7 agosto a ROATTO (AT), il 10 agosto a CASTAGNOLE M.TO (AT), il 20 agosto ad ARAMENGO (AT), il 21 agosto a BUTTIGLIERA (AT), il 26 agosto a FERRERE (AT), il 27 agosto a CASTELL'ALFERO (AT) e, infine, il 3 settembre a FRINCO (AT).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.