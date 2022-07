Ritornano i voucher vacanze in Piemonte. A partire da domani, 14 luglio, escursioni e attività outdoor scontate del 50 per cento nelle Alpi Biellesi. in Val Maira (Cuneo) e nelle Valli di Lanzo (Torino), sul lago Maggiore e nelle "terre Reali', a cavallo tra Cuneese e Torinese. Dal 5 settembre parte la formula “4x2”, quattro notti al prezzo di due: una offerta dalla struttura ricettiva, l'altra dalla Regione.

"Una formula di successo - spiegano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore al Turismo Vittoria Poggio - che riproponiamo investendo 1,2 milioni di euro. La nuova formula punta a incentivare una permanenza più lunga sul nostro territorio che solitamente si attesta a una media di quasi tre notti. Il voucher vacanza continuerà a essere uno stimolo in più per scegliere il Piemonte, che questa estate è tra le mete favorite dopo quelle del mare".

Secondo un sondaggio condotto da Metis Ricerche, promosso dall'Osservatorio Turistico regionale e VisitPiemonte la regione risulta una delle mete italiane più gettonate subito dopo quelle del mare. Ad attrarre sono le attività all'aria aperta (58%), ma cresce anche la voglia di visite culturali (40%). Dati positivi confermati dai numeri dei primi mesi del 2022 su tutti i prodotti turistici di punta della Regione: i laghi si attestano su valori in linea con quelli pre-pandemia del 2019. I pacchetti potranno essere acquistati fino al 30 giugno 2023, termine entro il quale dovranno anche essere utilizzati.

Lo scorso anno sono stati circa 55.000 i voucher acquistati per un totale di 300.000 pernottamenti in Piemonte.