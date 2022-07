Rubava rame in una scuola, un arresto

Approfittando della chiusura estiva, ruba rame da un edificio scolastico di via Tollegno a Torino. Ma non sapeva che c'era un operaio intento a svolgere lavori e che quando ha sentito rumori sospetti ha chiamato il 112. Così gli agenti di Polizia del commissariato Barriera di Milano hanno trovato l'uomo, di origine nordafricana, sul tetto intento a spostare tegole. A fianco, la refurtiva: sei pannelli in rame del peso di 15 chilogrammi. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato.