Scappa dal camion e sfugge al macello: la pecora che commuove il web

E' riuscita per miracolo a sfuggire a un destino che ormai pareva segnato. Ora tutto il web fa il tifo per lei. Qualche giorno fa, è riuscita a fuggire dal camion che l'avrebbe portata al macello. Via, per le strade di Borgo San Dalmazzo, fino a far perdere le proprie tracce.

“Cerchiamo il proprietario della pecora che, mentre veniva trasportata al macello insieme ad altre quattro, è riuscita a fuggire e ora sta lottando per la sua libertà e per la vita”, scrive sui social il Centro recupero ricci “La Ninna" di Novello.

“Chi ha notizie del proprietario ci contatti, sono disposto personalmente a corrispondere il valore dell'animale, anche se la vita non ha prezzo per me, pur di salvarla, se lo merita! Poi la affidiamo a qualche santuario aiutando con le spese di mantenimento. Dateci una mano a rintracciare il proprietario e a fare pressione sul macellatore affinché la creatura venga salvata”, si legge ancora nell'accorato appello.