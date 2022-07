Sciolto consiglio Provincia di Asti, si vota l'11 settembre

ASTI, 21 LUG - Sette consiglieri su dieci della Provincia di Asti si sono dimessi "essendo venuta meno l'integrità strutturale minima dell'organo, viene sciolto il consiglio provinciale, che andrà ricostruito tramite elezioni". Il vice presidente Davide Massaglia rimane in carica per l'esercizio delle funzioni di presidente. Le elezioni per il presidente della Provincia sono state convocate per domenica 11 settembre e nella stessa data si svolgeranno anche le elezioni per i componenti del Consiglio provinciale.