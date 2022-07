Semestre record per Stellantis, +34% utile netto

Stellantis ha chiuso il primo semestre con risultati record: l utile netto è di 8 miliardi di euro, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo del 2021 I ricavi netti sono pari a 88 miliardi di euro, il 17% in più del primo semestre 2021 "grazie ai forti prezzi netti, al mix di veicoli e agli effetti positivi dei cambi di conversione". Il gruppo si è posizionato al secondo posto nel mercato Ue 30 per vendite di auto Bev (vetture completamente elettriche ndr) e Lev (vetture a bassa emissione); terza nel mercato statunitense per vendite di Lev. Le vendite globali di Bev sono aumentate di quasi il 50% su base annua, raggiungendo le 136 mila unità.

"In un contesto globale complesso proseguiamo sulla strada del piano 'Dare Forward', ottenendo prestazioni fuori dal comune e attuando la nostra ambiziosa strategia di elettrificazione" commenta l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. "La società sta prendendo tutte le misure necessarie per rendere gli approvvigionamenti energetici stabili di fronte al rischio di tagli previsto per il prossimo inverno" spiega il cfo Richard Palmer.