Un tuffo per sfuggire al caldo, per rinfrescarsi. Insieme agli amici, al lago di Avigliana. Sabato sera poco prima delle 22 una telefonata da riva allerta i soccorritori: tre ragazzi si sono gettati in acqua ma solo due sono riemersi.

Per il terzo, un 19enne, non c'è stato nulla da fare. Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco ha recuperato il suo corpo. Sul caso indagano i carabinieri.