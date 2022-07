Siccità, in arrivo misure urgenti per lavoratori e imprese

Temperature in aumento, nessuna perturbazione in arrivo: il Piemonte continua ad essere stretto nella morsa della siccità. Situazione che riguarda tutta la Pianura Padana, in particolare il bacino del Po e dei suoi affluenti. L'emergenza è destinata ad aggravarsi, a tal punto che l'Autorità di bacino ha chiesto di ridurre di un quinto tutti i prelievi irrigui dal fiume. Il Piemonte però dice no e chiede invece di valutare per ogni sottobacino il valore delle coltivazioni e degli impianti che rischiano di essere perduti. In una nota, gli assessori all'Ambiente Marnati e all'Agricoltura Protopapa spiegano che “non si riuscirebbe a garantire il fabbisogno di acqua, soprattutto vista la delicata fase di vita delle colture e le scarse precipitazioni previste nelle prossime settimane”.



Sul tema è intervenuto anche il ministro delle Politiche agricole e forestali Stefano Patuanelli in audizione alla Camera. Il governo è pronto a rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale per indennizzare le imprese agricole senza assicurazione. "C'è lo stato di emergenza da un lato - ha proseguito Patuanelli - e dall'altro lato c'è lo stato di calamità che porta alla deroga del principio di irrisarcibilità dei danni assicurabili come quello della siccità". “Si tratta di un intervento necessario, tenuto conto dell'attuale sistema nazionale di gestione del rischio in agricoltura basato su interventi ex post, ma va cambiato questo tipo di approccio. Non possiamo affrontare il tema solo con indennizzi ex post”.