Siccità, in Piemonte produzione del grano giù del 30 per cento. In serata lo stato d'emergenza

Servizio di Jacopo Ricca, montaggio di Dario Fogu

Dal riso al grano: l'emergenza siccità sta mettendo in ginocchio la maggior parte delle colture del Piemonte. Dopo l'allarme sulle produzioni tra Novarese e Vercellese, in queste ore cresce la preoccupazione per il grano la cui raccolta si avvia alla conclusione. Una stima di Coldiretti attesta al 30 per cento in meno la produzione di grano piemontese per quest'anno. A salvarsi solo d'eccellenza come quella del “Gran dij Bric” di Casalborgone, nella collina chivassese.

Nel complesso però su una superficie coltivata a grano di circa 15mila ettari la resa stimata per il territorio torinese è passata tra 2021 e 2022 da 700 a 500mila quintali: con le spighe che per la siccità hanno prodotto dai due terzi alla metà dei chicchi di una stagione normale. E nelle aree toccate dalle recenti grandinate il calo arriva per alcuni campi anche al 100 per cento.



Una situazione allarmante che rafforza la richiesta di dichiarazione dello stato d'emergenza che la giunta Cirio ha già recapitato al governo e che dovrebbe essere accolta dal consiglio dei ministri. All'ordine del giorno il varo da parte del governo Draghi del “decreto siccità” che, oltre alla dichiarazione dello stato d'emergenza per diverse regioni, tra cui appunto il Piemonte, prevede anche la nomina di un commissario straordinario per la gestione della crisi idrica.

Su questo fronte il Piemonte ha già stilato un primo piano d'intervento per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione nei consumi d'acqua e il miglioramento della rete idrica. Servono 121 milioni di euro, 8 per le urgenze legate all'emergenza di questi mesi: potenziamento delle pompe, ripristino dei pozzi e interventi sulle dighe che il commissario dovrebbe poter autorizzare in deroga alle regole sugli appalti.



La Regione poi ha già speso 800mila euro per le autobotti inviate in quei comuni dove i rubinetti sono già a secco. Gli altri 112 milioni di euro serviranno per reti, acquedotti e serbatoi: servono progetti definiti, da finanziare con il piano nazionale di ripresa e resilienza che la task force della struttura commissariale potrà poi accompagnare nella loro realizzazione.