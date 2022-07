Sopravvissuto dopo due notti disperso nel parco della Val Grande. Salvato dal Soccorso alpino

Due notti e tre giorni tra le montagne del parco nazionale della Val Grande, prima di essere ritrovato nella mattina di oggi, martedì 5 luglio, provato ma in buone condizioni di salute, non lontano dall’alpeggio di Velina. Quella di un escursionista svizzero è una storia a lieto fine, ma tutti temevano il peggio per l'uomo di cui si erano perse le tracce da domenica.

A lanciare l'allarme un amico che, non vedendolo arrivare alla stazione ferroviaria di Verbania dove si erano dati appuntamento per rientrare con il treno in Svizzera, ha allertato i soccorsi. I due erano partiti insieme per raggiungere il bivacco di Bocchetta di Campo, luogo in cui sabato hanno trascorso la notte. I due si erano poi separati con obiettivi diversi accordandosi sul percorso da fare per rientrare a Cicogna. Domenica sera un elicottero della Guardia di Finanza aveva fatto subito una ricognizione senza risultati.

L'attività di ricerca è proseguita ieri, nonostante le condizioni meteo avverse, con un elicottero dotato di tecnologia “catcher” per l’intercettazione dei telefoni cellulari. La svolta, oggi, quando le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della guardia di finanza, insieme a vigili del fuoco e carabinieri forestali, sono state trasportate in quota da un elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa.

I soccorritori hanno battuto a terra i prati e i boschi che sovrastano gli alpeggi che si trovano tra le Corone di Ghina e Pogallo, Alpe Cavrua, l’Alpe Vogogno, Corte del Piano dove si ipotizzava che il ragazzo potesse trovarsi. Una squadra fluviale ha percorso anche il letto del Rio Pogallino per escludere la presenza del disperso in acqua. Bonificate anche le aree con specialisti cinofili della Finanza con cani da ricerca. Poco dopo mezzogiorno la notizia del ritrovamento del ragazzo.