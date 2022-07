Dal 4 al 7 luglio per Savona treno+bus

Da domani 3 luglio potranno esserci disagi sulla linea ferroviaria Torino-Savona. Ripartono infatti i lavori di nella tratta tra Trofarello e Fossano per permettere in futuro il transito di treni merci con una portata superiore. Da domani mattina e fino a giovedì compreso i treni per Savona verranno dirottati su Genova, con conseguente aumento della percorrenza. Il Torino-Ventimiglia delle 8.25 è anticipato alle 7,50 e passerà via Alessandria.

Nell'altro senso, tra Fossano e Torino, i treni saranno sostituiti dai bus. Anche in questo caso con un aumento dei tempi di percorrenza.