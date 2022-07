Sta per arrivare la grande stangata per i cittadini torinesi che hanno il teleriscaldamento. Il prossimo inverno i costi delle bollette per loro aumenteranno del 100%.

Iren ha infatti raddoppiato i costi del servizio per la prossima stagione che riguarda 650 mila abbonati tra Torino e la prima cintura.

Si calcola che per abbattere i costi occorra ridurre il servizio a dieci ore di accensione al giorno con un massimo di 19 gradi e resta comunque l'incognita dei rincari futuri dei costi.