Torino: 3-0 al Trabzonspor, doppietta Radonjic

Seconda vittoria consecutiva per il Torino in amichevole: dopo il Mlade Boleslav i granata battono anche il Trabzonspor. A Kitzbuhel, davanti a quasi tremila tifosi in larghissima maggioranza turca, si vedono tanti miglioramenti nella squadra di Juric, sia in fase difensiva che offensiva. E finalmente si è sbloccato Radonjic, prelevato dall'Olympique Marsiglia qualche settimana fa: il serbo ha realizzato una doppietta, ma soprattutto ha mandato i primi veri segnali delle sue qualità. Il tris nella ripresa è arrivato da Seck, il quale in attesa degli acquisti è diventato il trequartista titolare. Il tecnico Juric può essere soddisfatto anche per quanto visto in fase di non possesso, con la coppia Berisha-Vanja che è riuscita a tenere inviolata la propria porta per la seconda gara di fila. Il triplice fischio finale è stato anticipato di qualche minuto a causa dell'invasione di campo a pochi istanti dal 90'. Ora Lukic e compagni riprenderanno gli allenamenti a Waidring, la prossima amichevole è fissata per mercoledì 27 a Seekirchen contro l'Apollon Limassol. Juric potrà continuare con gli esperimenti anche tre giorni dopo, in Francia, quando il 30 affronterà il Nizza: sarà l'ultima amichevole prima dell'esordio in gara ufficiale, il prossimo 6 agosto in coppa Italia contro la vincente di Palermo-Reggiana.