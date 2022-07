Torino accoglie il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Visita confermata nonostante la crisi di governo e il momento delicatissimo che sta attraversando l'Italia. Nel giorno del suo compleanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella vola lontano da una Roma politicamente rovente per atterrare in una Torino non meno bollente, ma di calore estivo.

Arriva per il bicentenario di fondazione della scuola allievi carabinieri di Torino, primo istituto di istruzione dell'Arma dei carabinieri. Ieri sera all'auditorium Rai di Torino la banda dell'arma ha tenuto un concerto celebrativo dell'evento. E stamane alle 11 il momento clou sarà proprio quello alla presenza del capo dello Stato, con la sfilata degli allievi del 140esimo corso della scuola di Torino e il giuramento alla Patria, in piazza Castello. A seguire, il presidente farà tappa alla basilica di Superga con l'amico fraterno Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, immancabile compagno di ogni trasferta torinese. Ultima quella dello scorso novembre. Infine entrambi si recheranno proprio all'Arsenale della Pace per pranzare riservatamente insieme. Mattarella ripartirà poi alle 15.30

Per oggi è stato disposto il divieto di circolazione a ridosso di piazza Castello durante le celebrazioni fino alle 14. Sosta vietata anche a Borgo Dora per la tappa del presidente al Sermig e sulla strada comunale per la basilica di Superga.