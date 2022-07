Banca costretta a risarcire i clienti dopo la rapina. "Falle nella sicurezza"

“Il sistema di sicurezza predisposto si è rivelato del tutto fallace”. Per questo una banca di Torino dovrà risarcire i correntisti le cui cassette vennero svuotate durante una maxi rapina nel 2016. Lo hanno stabilito i giudici della prima sezione civile del Tribunale di Torino, che hanno riconosciuto la responsabilità della banca per la carente filiera di controllo. Il colpo avvenne durante il ponte del 25 aprile del 2016 nella filiale Intesa Sanpaolo di corso Peschiera: una banda di ladri riuscì ad entrare nel caveau e, lavorando indisturbata per due giorni, riuscì a portare via circa 20 milioni di euro tra contanti, gioielli e lingotti.

In tribunale è stato ricostruito come i rapinatori riuscirono a raggiungere le stanze blindate della banca abbattendo un banale muro di mattoni, facilmente demolibile. Una volta dentro, forzarono 867 cassette di sicurezza. Anche grazie alla complicità delle guardie giurate che avrebbero dovuto sorvegliare la filiale.

A sei anni dalla vicenda, il Tribunale di Torino ha dato ragione ai correntisti derubati: ognuno di loro sarà risarcito in base al valore del danno subito. In totale la banca dovrà versare 200mila euro.