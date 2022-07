Torino, calciomercato d'attesa

Continua lo stato d'attesa del Torino per il calciomercato in entrata. L'addio di Bremer, passato alla Juventus, ha portato in dote ai granata un ottimo gruzzolo da reinvestire. Eppure. Le trattative in ingresso sono ferme, così come quelle in uscita. Spinosi i casi Seck, Linetty e Verdi. Il polacco potrebbe andare via in caso di arrivo di Maggiore ma per il capitano dello Spezia è tutto fermo, al punto che il Bologna si è inserito per il giocatore. In Liguria aspetteranno fino al termine della settimana e poi verranno fatte delle valutazioni.

Seck, previsto come contropartita in maglia aquilotta, al momento è in sospeso. Simone Verdi dopo l'entusiasmante girone di ritorno con la Salernitana cerca una sistemazione. In Campania ritengono l'argomento chiuso: per lui possibile approdo in Turchia al Trabzonspor.

Tutto fermo anche per Adrien Laurienté. La trattativa per il trequartista francese è ferma alla cifra di 12 milioni di euro richiesti dal Lorient. I granata offrono 8 milioni: una distanza da 4 milioni di euro al momento incolmabile.

Al suo posto potrebbe arrivare gratuitamente Filip Djuricic, svincolatosi dal Sassuolo. Il serbo sembra però ad un passo dalla Salernitana.

E sempre da svincolato potrebbe arrivare l'erede di Gleison Bremer, il belga Jason Denayer, reduce da quattro anni all'Olympique Lione. Ci sarebbe un accordo tra le parti ma anche in questo caso la parola chiave è “attesa”, nella speranza che non diventi snervante per i tifosi.