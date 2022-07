Il 14 luglio la Mole Antonelliana omaggia la Francia

Il prossimo 14 luglio, giorno della festa nazionale francese che ricorda la presa della Bastiglia del 14 luglio 1789, a partire dalle 21, la Mole Antonelliana sarà illuminata con un'immagine elaborata dall'artista JonOne e intitolata “Liberté, Egalité, Fraternité”, terzo appuntamento celebrativo di “Torino Omaggia il Mondo”.

Per l’occasione il Consolato Generale di Francia a Milano ha deciso di organizzare per la prima volta l’annuale ricevimento serale a Torino, all’interno della Mole Antonelliana, confermando il successo dell’iniziativa ‘Torino Omaggia il mondo’ e incoraggiando a lavorare per la programmazione degli appuntamenti successivi.

“Con grande piacere la Città di Torino omaggia la Francia - dichiara Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino - un Paese a cui siamo legati da una profonda amicizia, legami storici e culturali". “Siamo onorati e orgogliosi - dichiara Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia - che il Comune di Torino abbia deciso di celebrare, il 14 luglio, la profonda amicizia con la Francia proiettando sul monumento più emblematico della città, la Mole Antonelliana, una delle immagini più emblematiche del nostro paese, quella di Marianne, simbolo della Repubblica”. “So che i miei concittadini che vivono a Torino ha continuato l'Ambasciatore- proveranno un’emozione sincera quando vedranno quest’immagine e sono convinto che tutti quelli che potranno ammirarla rimarranno colpiti dalla forza del simbolo”.