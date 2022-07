Torna Pralibro, la rassegna libraria ad alta quota compie 20 anni

Tanti gli appuntamenti letterari fino al 20 agosto di Pralibro, rassegna nata nel 2002, nel tempo diventata un appuntamento atteso.

Un ricco cartellone porta in quota tante autrici e autori, più e meno conosciuti. Pietro Tosco e

Claudia Zonghetti portano a Prali la nuova edizione di Stalingrado di Vasilij Grossman per Adelphi. Andrea De Benedetti e Ilaria Oddennino presentano “Così non schwa. Limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo per Einaudi. E poi Enrico Pandiani, Filippo Maria Battaglia, Paola Cereda, Cristiano Cavina e tanti altri.



Non manca il contatto con la natura con passeggiate letterarie e tante attività per i più giovani.



La rassegna è organizzata dalla Chiesa valdese, dalla Libreria Claudiana di Torino, dalla Libreria Il Ponte sulla Dora e dal Comune di Prali.

Per un mese la il Tempio valdese ospita presentazioni e dibattiti, e la Sala valdese una grande libreria. Il piccolo paese di Prali diventa crocevia di autori, artisti, lettori e amanti della cultura.