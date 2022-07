Traversella, tragedia sul lavoro. Un camion cade in una scarpata, muore l'autista

Incidente mortale nel lavoro a Traversella, nel torinese: un camion è precipitato lungo il fianco della montagna per decine di metri in una scarpata. Deceduto l'autista.

L'incidente è avvenuto lungo una strada sterrata che porta a delle baite in quota, oltre il centro abitato.

E' in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri di Ivrea e del personale del 118. I soccorritori hanno raggiunto la zona dell'incidente anche con gli elicotteri. Per la vittima però fin da subito non c'è stato niente da fare.