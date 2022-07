Tromba d’aria in Canavese, due famiglie sfollate a Rivarolo

Due famiglie sfollate nella notte di oggi, lunedì 4 luglio, a Rivarolo Canavese dove una tromba d'aria ha scoperchiato una parte del tetto di una palazzina di tre piani in via Guido Gozzano.

La lamiera, spinta dal vento, è finita nel giardino di una casa vicina. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti e dopo il sopralluogo di vigili del fuoco e tecnici del comune è stato deciso il trasferimento di due famiglie i cui appartamenti sono stati dichiarati inagibili: "Ci vorrà qualche settimana per ripristinare la struttura" ipotizza il sindaco di Rivarolo Canavese, Alberto Rostagno, che nella notte ha raggiunto la zona colpita dalla tromba d'aria.

E sempre i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Oglianico dove per il maltempo alcuni alberi sono caduti, finendo sopra a una macchina e al tetto di una casa. Anche qui danni ingenti, ma nessuna persona coinvolta.

Danni e disagi anche a Favria.