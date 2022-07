Ucciso in strada a Torino, fermato il presunto killer

Un uomo di 55 anni è stato ucciso la scorsa notte in strada a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria. Stando alle prime informazione sarebbe stato percosso fatalmente a calci, pugni e con l'ausilio di un corpo contundente. E' accaduto in piazza Vittoria intorno alle 4 del mattino.

Il presunto killer è stato accompagnato in Questura. Si tratta di un 19enne italiano che abita in via Villar, a pochi passi dal luogo del delitto. Anche la vittima viveva nel quartiere.

"Ero sul balcone - racconta una residente - e ho visto arrivare una volante della polizia. Un uomo era disteso a terra. C'era un ragazzo che aspettava, apparentemente ferito, che è salito nell'auto senza fare difficoltà".

Secondo le testimonianze delle persone sul posto i due avevano avuto un diverbio. Il giovane era in ciabatte e pare che sia sceso in strada lasciando aperta la porta del proprio appartamento. "Prima di essere caricato sulla vettura ha chiesto ai poliziotti di avere le scarpe", ha detto una vicina.