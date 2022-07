Vagnati e Juric ai ferri corti nel ritiro granata

Nervi tesissimi in casa

Torino. Nel ritiro di Waidring, in Austria, è andato in scena un

acceso confronto tra il tecnico, Ivan Juric, e il direttore

tecnico, Davide Vagnati. I due si sono affrontati a muso duro

nel parcheggio dell'albergo che ospita la squadra, divisi a

fatica dal team manager Marco Pellegri, e si sono insultati a

vicenda.

Il club granata sta provando ad accelerare sul mercato in

entrata, ma l'allenatore croato è scontento per non aver ancora

ricevuto i rinforzi richiesti e questo potrebbe aver portato al

diverbio, ripreso da una stanza dell'albergo e finito in questi

minuti sui social.

Il più adirato tra i due sembra essere Vagnati, che oltre ad insultare

Juric, sembra insultare anche Urbano Cairo, pur senza nominarlo.

La scena è stata ripresa di nascosto dal balcone dell'albergo che

ospita il ritiro, quindi è opera di qualcuno interno allo staff granata.