Vaiolo delle scimmie emergenza globale, in Piemonte 11 casi finora

Il vaiolo delle scimmie è una emergenza sanitaria globale. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso di una conferenza stampa, spiegando che si tratta del livello più alto di allerta dell'Oms.

In Piemonte, secondo i dati del Seremi della Regione Piemonte, il Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, da metà giugno a oggi sono stati notificati 11 casi di vaiolo delle scimmie in uomini, 11 italiani e 3 stranieri, di età compresa tra i 29 e i 58 anni di età domiciliati nelle province di Torino, Alessandria e Novara. Si tratta di infezioni acquisite o fuori regione (Lombardia) o all’estero (Spagna e Portogallo), la modalità di trasmissione risulta per tutti i casi quella sessuale.