Val Pellice. Navetta gratis la domenica per Rorà e Angrogna

Un pulmino per Angrogna e Rorà. La prima corsa domenica prossima. Per tutta l'estate fino a ottobre alla domenica sarà attivo il servizio gratuito. L’iniziativa è stata messa a punto dalla Città metropolitana di Torino con la collaborazione dell’Agenzia per la mobilità piemontese e con la ditta Cavourese ed è stata resa possibile da Cuore dinamico, il progetto dedicato alla mobilità sostenibile nell’ambito del Piano territoriale integrato Alcotra Alte valli-Cuore della Alpi, nato per offrire nuove soluzioni di movimento sul teritorio efficienti, rivolto non solo ai residenti ma anche alle imprese, ai lavoratori e ai turisti.

Il pulmino consentirà di raggiungere Rorà in occasione della "Cammina che si... Mangia!" e Angrogna in occasione del "Mercato dei Taculot". La prenotazione è possibile sul sito della Cavourese.

Le corse di andata per Angrogna partiranno alle 8,50 e alle 15,15. Diverse tappe intermedie: partiranno dalla stazione centrale, fermeranno a Pinerolo Olimpica, sulla circonvallazione di Bricherasio (all'altezza di via Daneo), al Ponte di Bibiana, in Piazza Partigiani a Luserna San Giovanni, e alla stazione ferroviaria di Torre Pellice. L'arrivo è nel capoluogo di Angrogna, San Lorenzo. I viaggi di ritorno saranno alle 9,40 o alle 16,10.

Le corse di andata per Rorà invece partiranno alle 10,50 e alle 17, e oltre a toccare le precedenti fermate, si arresteranno anche nella frazione Rorenga delle Fucine e alla residenza artistica Casa col forno, per terminare al municipio del paese. Per la discesa le corse saranno alle 11,45 e alle 18.