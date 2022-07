Vento, pioggia e grandine. Il maltempo investe il Piemonte

servizio di Marco Bobbio, montaggio di Massimo Carnemolla.

Temporali, forti venti, grandine. Dopo giorni di calura estiva, e settimane di siccità, il maltempo è tornato a investire il Piemonte con fenomeni molto intensi che hanno creato anche problemi a campagne e centri abitati.

Tra le zone più colpite quella del saluzzese, dove una violenta grandinata si è abbattuta sul centro abitato, chicchi grandi come palline da ping pong. Danni sono stati registrati alle auto, con vetri rotti e carrozzerie danneggiate, e agli orti cittadini. Meno intenso il fenomeno invece sul distretto frutticolo della zona, anche se occorrerà qualche ora per la valutazione dei danni da parte dei tecnici. Sempre nel cuneese, interventi dei vigili del fuoco a Trinità, Benevagenna, Fossano e Mondovì per tetti scoperchiati e rami caduti.

Forti piogge tra Biella e Vercelli, con pali pericolanti, alberi abbattuti, tetti danneggiati, in particolare a Trino. Danni a Santhià, dove il vento ha scoperchiato la struttura del Foro Boario. A Casale Monferrato, un albero è caduto in piazza, senza che ci fossero persone o auto parcheggiate. Disagi per i temporali in Val Cerrina e nel Basso Monferrato.

La perturbazione ha interessato la bassa val di susa, il chivassese, il canavese e l'area intorno al capoluogo, che dall'acqua è stato però solo sfiorato.