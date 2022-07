Verbania, ordinanza anti-spreco di acqua

Si moltiplicano le ordinanze dei sindaci contro lo spreco d'acqua, a causa dell’emergenza siccità. L'ultima è quella di Verbania, dove il comune ha vietato l'uso di acqua potabile per innaffiare giardini e orti e riempire piscine. L'ordinanza, spiega il comune, rimarrà in vigore "fino al miglioramento dell'emergenza idrica". Altri comuni del Vco hanno deciso invece di sospendere l'erogazione dell'acqua durante le ore notturne. La sindaca Silvia Marchionini invita i cittadini a risparmiare quindi l'uso dell'acqua, evitando sprechi, e di ridurre al minimo i consumi. Sul tema delle gestione delle risorse oggi in prefettura sono iniziati alcuni incontri, alla presenza di Acqua Novara-Vco, con i sindaci del territorio interessati dall'emergenza.



Il sindaco di Baveno (Verbania) Alessandro Monti ha segnalato che "la situazione si fa di giorno in giorno più preoccupante. Praticamente - afferma - anche per il nostro Comune si avvicina lo spettro della sospensione notturna dell'erogazione dell'acqua e, se la situazione continua a peggiorare, anche il rischio di future chiusure giornaliere. Per questo invitiamo tutti i cittadini a rispettare l'ordinanza già in vigore che vieta l'uso dell'acqua potabile per il riempimento di piscine o innaffiamento di parchi, giardini e orti e usi diversi da quelli igienico- domestici. Inoltre, per quanto è possibile, dobbiamo tutti evitare sprechi e ridurre al minimo i consumi".