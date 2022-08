MONACO DI BAVIERA - Il verbanese Filippo Ganna ha conquistato il terzo posto nella cronometro maschile di ciclismo agli Europei in corso a Monaco, in Baviera, nell'ambito della rassegna multisport. L'azzurro, campione iridato in carica, ha completato la propria prova in 27'14, alle spalle della coppia svizzera composta da Stefan Bissegger, oro e Stefan Kung, argento, staccato per meno di un secondo da Ganna. Il 26enne ciclista piemontese, che alla rassegna continentale arrivava in condizioni precarie, era stato schierato a sorpresa dal ct Marco Velo per la cronometro al posto di Matteo Sobrero. La decisione dopo un consulto con il velocista azzurro era stata comunicata poche ore prima della partenza



ganna bronzo agli europei multisport