Il 26 agosto di 50 anni fa la prima trasmissione tv a colori. Era un annuncio della conduttrice anconetana Rosanna Vaudetti. Oggi il vestito indossato per quell'occasione entra a far parte del Museo della Radio e della tv ospitato nel centro di produzione Rai di Torino, in via Verdi 16.

