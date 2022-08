A Limone Piemonte Quartetto Vivaldiano in conceto

Sabato Limone Piemonte ospiterà il terzo concerto della rassegna musicale “Accademie in valle”, promossa dall’associazione Musicante in collaborazione con l’associazione culturale Toret-Artist 360 e quest’anno incentrata sulla musica classica. Appuntamento alle 21 al Teatro alla Confraternita per assistere all’esibizione del Quartetto Vivaldiano, specializzati nel repertorio del grande artista veneziano e tradizionali ospiti nelle stagioni concertistiche più prestigiose di tutta Europa. L’ensemble, composto da Stefano Maffizzoni (flauto), Riccardo Malfatto (violino), Veronica Nava Puerto (violoncello) e Lorella Ruffin (clavicembalo), accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale all’insegna delle composizioni più celebri dell’importante pilastro della musica barocca italiana.