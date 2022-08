Adescava minorenni online, arrestato 33enne

Si presentava come un quattordicenne di nome Luigi, in realtà era un 33enne residente in Lombardia, arrestato dai carabinieri di Venaria con l'accusa di detenzione, cessione e produzione di materiale pedopornografico e violenza aggravata dalla minore età della vittima, avvenuta con mezzo virtuale, come riportato dal quotidiano La Stampa. L'uomo avrebbe adescato ragazzine tra gli 11 e i 13 anni prima attraverso Telegram e poi su Whatsapp, per farsi mandare foto o avere rapporti virtuali, e se le vittime lo bloccavano minacciava di divulgare le foto online. Le indagini sono partite dalla denuncia di una studentessa del torinese. Gli investigatori hanno sequestrato pc e smartphone dell'uomo, su cui sono stati trovati selfie, filmati e oltre un migliaio di immagini digitali a contenuto pedopornografico. Ventisei le vittime di abusi identificate, tutte minorenni.