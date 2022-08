Aldo, Giovanni e Giacomo sul set a Stresa

Da lunedì 29 agosto, per tre giorni, Stresa, sul lago Maggiore, sarà il set della nuova commedia che vede protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre attori, al secolo Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, gireranno nella città piemontese alcune scene del film dal titolo provvisorio "Il più bel giorno della nostra vita", diretto da Massimo Venier, prodotto da Agidi Due e in sala a Natale distribuito da Medusa Film. La commedia si svolge il giorno del matrimonio di Elio e Caterina, figli rispettivamente di Giacomo e di Giovanni, amici di lunghissima data. Al matrimonio partecipa però anche Aldo, il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni: il suo arrivo genererà incidenti esilaranti e costosissimi, considerato il lusso della cerimonia e del ricevimento, e aprirà alcune crepe da cui affiorerà un malessere nascosto, destinato a mettere in

discussione l'amicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro rispettivi matrimoni e non solo.

Nel cast della commedia compaiono anche Antonella Attili e Elena Lietti. Il film vede la partecipazione di Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa e Roberto Citran.

Dopo le riprese effettuate in Lombardia, tra Milano, la Brianza e il lago di Como, il film arriva a Stresa dove il film verrà realizzato con il sostegno della Fondazione Film Commission Torino Piemonte e grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali coinvolte attraverso la Rete regionale della fondazione stessa.