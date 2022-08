Allerta gialla per il maltempo

Allerta gialla per temporali, in Piemonte, almeno fino alla prima mattinata di mercoledì. E' l'avviso di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Si potranno innescare rovesci anche morto forti, associati a grandine e raffiche intense al suolo. L'instabilità"sarà più marcata e fissa in serata e nella notte - prevede Arpa- su tutte le zone pianeggianti e sulle aree sudoccidentali della regione, tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, mentre altrove i fenomeni potranno essere più discontinui e generalmente meno intensi".

Nella mattinata il tempo migliora ma nel pomeriggio "nuove infiltrazioni di area umida atlantica - spiega Arpa -causeranno ancora una modesta instabilità generale dell'atmosfera che dai rilievi si trasferirà verso la pianura".