Anche Lauretana sospende l'acqua gassata

Anche Lauretana sospende la produzione di acqua gassata, dopo che la stessa decisione era stata presa da Acqua Sant'Anna. L'azienda biellese ha fermato la produzione a causa della mancanza di anidride carbonica, la cui disponibilità sul mercato è sempre più limitata con rincari notevoli. "Abbiamo dovuto fare delle scelte - spiegano dall'azienda - perché abbiamo ancora un quantitativo davvero minimo e abbiamo deciso di usarlo per produrre l'acqua gassata che viene imbottigliata nel vetro, destinata prevalentemente ai ristoranti". Dallo stabilimento di Graglia comunicano che la decisione non è definitiva e non comporta per ora rischi per i posti di lavoro.