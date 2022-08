Anche Vercelli ricorda Piero Angela

Anche il Comune di Vercelli esprime il suo cordoglio per la morte di Piero Angela. Il padre, Carlo Angela, era nato a Olcenengo, in provincia di Vercelli. "In nome dell'amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio per la morte di Piero Angela", ha detto il sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro.

Il Giardino dei giusti

Il primo cittadino ricorda che nel 2016 il noto giornalista e presentatore aveva partecipato all'inaugurazione del Giardino dei giusti, situato in un parco cittadino; tra i cinque alberi dedicati a persone che hanno dato la vita per combattere le persecuzioni e difendere la memoria, uno è intitolato a Carlo Angela, papà di Piero, che insieme con la famiglia aveva vissuto in prima persona gli orrori del nazismo. Nel 2019 era stata anche conferita la cittadinanza onoraria di Vercelli al divulgatore scientifico. "Siamo vicini alla sua famiglia", conclude Corsaro.