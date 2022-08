Ancora un incidente mortale che coinvolge un motociclista

Un uomo si 65 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio in un incidente che lo ha coinvolto mentre era in sella alla sua moto. E' avvenuto in provincia di Vercelli, nel territorio del comune di Rovasenda, nella localita' Cascina Baraccone. Sul posto e' intervenuto un equipaggio del 118 che non è riuscito a salvare l'uomo. Si indaga sulla dinamica.