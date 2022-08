Anziano cade dalle scale, lo soccorre poliziotto fuori servizio

Un anziano caduto dalle scale in un palazzo deserto è stato soccorso da un poliziotto fuori servizio, del commissariato Dora vanchiglia di Torino. Il pensionato, ultraottantenne, aveva una ferita alla nuca; la moglie stava chiedendo aiuto nel condominio ma il palazzo probabilmente era deserto per via delle ferie estive. L'agente ha sentito le richieste di aiuto della donna, ha prestato i primi soccorsi e ha atteso con i coniugi l'arrivo dell'ambulanza che ha portato il pensionato in ospedale.