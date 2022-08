Nel cortile di un condominio di via Adua a Novara un ragazzo di 19 anni ha aggredito una signora di 86 anni per strapparle due collane d'oro che aveva al collo. Proprio in quel momento, però, è sopraggiunta una pattuglia della Polizia locale. Nonostante il tentativo di fuga, il rapinatore è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.



Il diciannovenne è stato quindi arrestato e trasferito alla Casa circondariale di Novara.