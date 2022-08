Asl di Torino, ancora disagi e ritardi dopo l'attacco informatico

Ancora disagi dopo l'attacco informatico di venerdì scorso,19 agosto, all'Asl Città di Torino. Vengono garantiti attività di Pronto Soccorso, interventi chirurgici, visite ambulatoriali e ospedaliere (con referti compilati a mano), ricoveri.

Il ritiro dei referti radiologici è possibile solo presso le Segreterie delle Radiologie. Si possono prenotare visite ed esami unicamente attraverso il Cup Unico Regionale al numero verde, tramite App CUP Piemonte o sul portale www.salutepiemonte.it con Spid o Carta d'identità Elettronica. Sullo stesso portale e con le stesse modalità anche la scelta/revoca del Medico di base, le esenzioni per patologia e per invalidità.

Nei Centri Prelievo vengono garantiti solo esami per il controllo della terapia anticoagulante orale e per le curve glicemiche in gravidanza. Sono sospese le visite per le patenti speciali e non è possibile il pagamento dei ticket presso i Punti Rossi o il circuito PagoPA, ma solo nelle filiali Intesa Sanpaolo o con bonifico bancario. Possibili ritardi sia nella comunicazione degli esiti delle visite UVG (unità valutazione geriatrica) che nell'autorizzazione di ausili e presidi sanitari.