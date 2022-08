Una pensionata di 62 anni del cuneese è deceduta per shock anafilattico dopo essere stata punta da numerose vespe. La donna si trovava nell'orto quando avrebbe pestato un vespaio nascosto. Dopo essere stata punta dallo sciame di insetti in numerose parti del corpo, la donna sarebbe ancora riuscita a chiedere aiuto a un vicino prima di perdere conoscenza. Soccorsa sul posto e rianimata, la donna è stata poi elitrasportata in ospedale dove poi è deceduta.