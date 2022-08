Un'auto ha investito una carrozzina ferendo un bimbo di pochi mesi. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Mazzini, in pieno centro, a Oleggio, nel novarese,nei pressi di una scuola materna. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Novara con l'elisoccorso. Le lesioni che ha riportato sono state considerate da codice giallo.