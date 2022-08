Aveva in casa carcasse di cani, vercellese identificato dai vigili

Custodiva nel giardino di casa 23 carcasse di cani in avanzato stato di decomposizione, alcune riposte in sacchi neri e altre in scatole portaoggetti in plastica. Il proprietario dell'abitazione è un cittadino italiano di 47 anni, non più residente a Vercelli, identificato dalla polizia locale del capoluogo con l'ausilio del comando provinciale dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Le forze dell'ordine sono riuscite a risalire all'uomo dopo un primo ritrovamento di 8 carcasse di cane, nel maggio scorso,abbandonate in una strada della periferia, e di altre 14 (di cui una carcassa di gatto) gettati in un corso d'acqua.

Le indagini della municipale proseguiranno per individuare e identificare ulteriori soggetti coinvolti negli abbandoni.