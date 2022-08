Avvocato Mirate, oggi i funerali

Si terra' questo pomeriggio al tempio crematorio di Asti, il rito funebre per l'avvocato Aldo Mirate. Il penalista astigiano è morto a 79 anni, giovedì sera, nella clinica di Santena - in provincia di Torino - dove era ricoverato in seguito a una grave emorragia cerebrale che lo aveva colpito lo scorso 28 maggio nella sua casa di Valgera, alle porte di Asti. L'amico e collega, avvocato Alberto Avidano, lo ricorda in una lettera. "Sono maledettamente commosso, ancora incredulo di doverlo fare, non rassegnato a non sentire più le ruote del trolley che preannunziano il Tuo arrivo in studio, con un carico di fascicoli, di programmi per il giorno dopo, e una ventata di energia che solo il Tuo carisma riusciva a suscitare in me, in tutti noi. Faccio fatica perché mille e ancora mille sono i ricordi di questi 35 anni vissuti insieme, tra processi e vita privata", si legge nella lettera.